Morte di Silvio Berlusconi | oggi i funerali e il lutto nazionale Le parole di Rosy Bindi

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) , ex ministra ed esponente del Partito democratico Sono in corso i preparativi di sicurezza a Milano, in attesa deidi Stato diin Duomo. Al funerale disono attesi i capi di Stato di tre Paesi, il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ed entrambi i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Confermata la presenza del primo ministro ungherese Viktor Orban, e dei ministri degli Esteri di Croazia, Gordan Grli-Radman; Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla; Malta, Ian Borg; e Tunisia, Nabil Ammar. Oltre a rappresentanti dei governi di Armenia, Paesi Bassi, Serbia e un inviato speciale del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Saranno presenti anche 47 ambasciatori e sette ...