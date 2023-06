Morte Berlusconi | bandiere a mezz’asta negate | Martusciello contro le università

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta del Rettore dell’Universita’ Federico Il, Matteo Lorito e di quello di Siena, Tomaso Montanari, di non esporre la bandiera ain segno di lutto per ladel presidente, è culturalmente sbagliata e trasmette agli studenti un messaggio fortemente negativo: le leggi dello Stato si possono calpestare“. Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio. “Cosa insegnano questi docenti agli studenti – prosegue– che le leggi non vanno rispettate ? Ci sarà tempo per discuterne con il Ministro Bernini. Comportamenti del genere – conclude l’esponente di Forza Italia – vanno sanzionati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Le rassicurazioni di Fininvest e MFE - Mediaset su una gestione in continuità delle tv, dopo ladel fondatore dell'impero Silvionon hanno placato la speculazione che continua a immaginare scenari di vendita della holding televisiva di diritto olandese. Coloro che fiutano ...E ancora: 'Voglio approfittare per dire una cosa che forse non è stata compresa fino in fondo: di fronte non solo allama anche alla malattia di Silvio, e di fronte alla sua ...Dalla Bbc a Le Figaro, sui quotidiani stranieri l'analisi del lutto nazionale e la sospensione delle votazioni parlamentari "Ladi Silvioferma l'Italia. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione dei funerali di stato che si terranno nel Duomo di Milano. Le votazioni parlamentari sono ...

Morte Berlusconi, il ricordo di Putin: "Uomo straordinario" La7

Sono tanti infatti i personaggi dello spettacolo che nelle ore e nei giorni successivi alla morte di Berlusconi gli hanno reso omaggio, con foto e dichiarazioni, attribuendo al fondatore di Mediaset l ...Silvio Berlusconi ha trascorso l'ultima parte della sua vita con Marta Fascina, con tanto di "matrimonio simbolico": per lei avrebbe modificato il suo testamento.