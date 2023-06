(Di mercoledì 14 giugno 2023) La Rai ha acquisito idi trasmissione multipiattaforma, free - to - air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023 . Si è risolta così la questione della ...

Si è risolta così la questione della trasmissione del, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda, in cui sarà presente anche l'Italia del ct Milena ...La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, free - to - air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023, in programma dal 20 luglio al 20 agosto ...La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, free - to - air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023 , in programma dal 20 luglio al 20 agosto ...

Mondiale femminile, la Rai acquista i diritti: le partite disponibili Corriere dello Sport

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, free-to-air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023. Si è risolta così la questione della ...La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, free-to-air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in ...