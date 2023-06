Moda sostenibile | la strada passa anche dal curvy second hand

Leggi su funweek

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il, versione, che va a riempire il vuoto lasciato dallatradizionale Il fast fashion fa male all’ambiente, questo è un dato di fatto chei meno informati non possono più fingere di ignorare: il modo in cui gli abiti vengono prodotti, in molti casi da lavoratori sottopagati; la scarsa qualità che -unita al basso prezzo- porta a buttarli via velocemente e a trasformarli in rifiuti non riciclabili; il lungo percorso che questi capi fanno per arrivare dal luogo in cui sono stati prodotti fino a casa nostra (e che fanno più volte nei due sensi di marcia, grazie alla politica di reso gratuito che molti siti i fast fashion hanno). Con ancora negli occhi la gigantesca montagna di rifiuti tessili vista nel documentario “Textile Mountain: The Hidden Burden of our Fashion Waste” , ...