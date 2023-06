Mobilità annuale docenti e Ata 2023 | le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso i termini utili per la presentazione delle domande di. Si inizia giovedì 15 giugno con il personale docente, educativo e IRC. Dal 21 giugno il personale ATA. Per aiutarvi nella compilazione della domanda, la redazione di Orizzonte Scuola ...Lo scrive la Banca d'Italia nell'rapporto sull'economia della Calabria. Con riferimento al ...6% in Italia), mentre risulta inferiore la quota relativa alle infrastrutture per la(......infatti 'avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezionee ... 2022/23 del percorsodi formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 ...

Mobilità annuale, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: le date e il testo dell'intesa - PDF - Notizie Scuola Tecnica della Scuola