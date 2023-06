Missili su Odessa | colpita anche una scuola | morti e feriti

..., Kharkov e Kiev. E non basta ci sono molte altre motivazioni: per esempio ha ridotto di ... compresa la distruzione di almeno due batterie diPatriot fornite dagli Stati Uniti. Quasi ...Nel video, le riprese di un drone dall'alto a, mostrano le macerie e l'effetto del forte impatto deidi Mosca sulla città. Almeno sei persone hanno perso la vita in Ucraina nelle prime ...Lo zar: "Perdite catastrofiche". Uranio impoverito dagli ...

Missili su Odessa, Kramatorsk. Medvedev: "Zona di sicurezza a Leopoli" RaiNews

Guerra Ucraina diretta oggi 14 giugno, nel sedicesimo mese dell'attacco da parte della Russia che si ritrova sempre più in uno scenario diverso da quello che aveva previsto ...Lanciati quattro missili da crociera Kalibr dall'area del Mar Nero contro la regione: 3 morti e diversi feriti, si cerca ancora tra le macerie.