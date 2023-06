“Mio marito è morto” Viaggio di nozze choc | lo sposo muore e per la moglie c’è un’altra tragedia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La luna di miele si trasforma in un film dell’orrore. È quello che è capitato a questa coppia californiana che ha deciso di festeggiare le propriealle Hawaii. I due, Steven e Brittany Phan hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per passare dei giorni indimenticabili sull’atollo americano, ma da lì a breve sarebbe capitata una vera e propria. L’uomo infatti, durante una giornata di snorkeling è annegato ed è, lasciando la neo-sposa da sola ad organizzare un rientro a casa davvero terribile: quello del corpo del. >> “È successo in un attimo”. Matrimonio, 10 morti oltre 20 feriti: lanel giorno più bello Il fatto è che di lì a poco, ancheterribile disavventura sarebbe capitata alla donna, già in lutto ...

Dice la docente: " tutto quello che conosco è grazie ae alla sua esperienza sul campo, che spinto dall'amore per il suo lavoro non mancava di raccontare alla famiglia come avevano ...C'è da crederci: l'ex amante di Trump (quando Ivana li beccò durante una vacanza di Capodanno ad Aspen, rimase celebre la sua esclamazione: "Puttana, stai lontana da") è un'appassionata di ...Elena Casiraghi, specialista in nutrizione dello sport ore 6.30 ' Vado già di corsa : a turno conporto a passeggio Ness, 'ilfiglio peloso' o svegliofiglio per fare colazione ...

Carmen Yañez: «Non esiste più il Cile mio e di mio marito Sepúlveda» Avvenire

Sabato 10 giugno, a Catania, Piero Maurizio Nasca ha investito con la sua auto la moglie Anna Longo e l’amica della donna, Cettina De Bormida, ...Secondo appuntamento. La nomina a ministro dell’Istruzione. Come è andata «Ricordo che ero a New York con mio marito Gianmarco e ricevo una telefonata da Arcore. Mi ha offerto tre opzioni, tre ...