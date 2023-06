La Bielorussia ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche dalla Russia: lo ha dichiarato oggi il presidente Alexander Lukashenko in un'intervista alla Tv di Stato russa Rossiya - 1, sottolineando ...La Bielorussia ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche dalla Russia: lo ha dichiarato oggi il presidente Lukashenko, sottolineando che alcune di esse sono tre volte più potenti delle bombe ...Partecipando in prima persona alle trattative di pace per il Donbasnel 2014 a Donec'k e poi continuate a, capii presto che la Russia concepiva il piano di pace come strumento per ...

Mancava solo la sua voce a confermarlo: "L'offensiva ucraina è iniziata", ha detto ieri Vladimir Putin da Sochi, a margine dell'incontro con il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko. Meeting dal ...