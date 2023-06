MIMO 2023 | hypercar | supercar e tanti test drive

, area dinamica pirotecnica con i bolidi da sogno dei brand sportivi In occasione di, il pubblico potrà ammirare e vedere sfilare le ultimissime hypercar: Apollo IE , Aston Martin ...... in occasione del Milano Monza Motor Show (), in programma dal 16 al 18 giugno. Infine, non ...Marelli al Salone di Shanghai con le sue ultime tecnologie in ambito automotive 0 07 AprileT RA ANTEPRIME E RITROVI DI APPASSIONATI - Alsi vedrà per la prima volta in anteprima mondiale la berlina completamente elettrica dell'Aehra. Debutto italiano invece per la McLaren 750S ...

Suzuki a MiMo 2023 tra Auto, Moto e Marine - Attualità Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Marelli è partner tecnologico della Indy Autonomous Challenge. Si tratta di una serie di gare tra auto da corsa, prive di pilota, a guida autonoma, monoposto sviluppate dai migliori team ...M cLaren torna al Milano Monza Autoshow (MIMO) celebrando i 60 anni da quando Bruce McLaren ha fondato l’iconico brand che porta il suo nome. Fari puntati sulla 750S recentemente svelata e che fa il s ...