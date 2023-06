Mille Miglia | la corsa in direzione di Lugo e Imola

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Dopo aver disputato all’Aerobase Militare di Ghedi le prime Prove valide per il Trofeo Cento Anni dell’Aeronautica Militare Italiana, gli equipaggi hanno virato inprima di Desenzano, da dove alle 13 ha preso il via il Ferrari Tribute; e poi Sirmione, sfilando ai piedi del Castello Scaligero. Le auto si sono poi addentrate nel cuore del territorio veneto fino a Piazza Bra a Verona, con un Controllo Timbro al cospetto dell’Arena. Lungo la sponda veneta del Po gli equipaggi hanno affrontato un blocco di 9 Prove Cronometrate, al termine delle quali la classifica parziale stava premiando Fontanella e Covelli su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1927. Subito in coda la coppia Vesco Salvinelli e Turelli-Turelli su O.M. 665 S MM Superba 2000 del 1929. Seguendo il corso del fiume, sono giunti prima a Ferrara per il Controllo Orario in Piazza Trento e ...