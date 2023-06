Milik | «Sarei felice di restare alla Juventus»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo la fine della stagione è tempo di pensare alle nazionali. Nel mentre che Spagna, Italia, Olanda e Croazia si stanno giocando la Nations League nel resto d’Europa ci sono le amichevoli e le qualificazioni a Euro 2024. Proprio dal ritiro della Polonia ha parlato Arkadiusz, attaccante quest’anno in forzama di proprietà dell’Olympique Marsiglia., le sue parole dal ritiro polacco sul suo futuro Proprio durante la conferenza stampa in preparazione all’amichevole di venerdì contro la Germaniaha voluto sottolineare quali siano le sue idee sul suo futuro. Idee che potranno sicuramente far piacere ai tifosi juventini: «e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano trovare un accordo.di ...

felice di restare alla Juventus, lì sto bene e l'allenatore mi vuole. Spero che i due club trovino un'intesa presto". E' lo stessoa confermare la piena fiducia di Allegri pronto a ...... spauriti, i laterali tornano indietro per ripartire da capo, con buona pace del Vlahovic//... - Se toccasse un pallone e facesse un golcontento - ha detto su Vlahovic in questa stagione, ...Avrei comunque tenuto in campo l'inglese, mapartito con, che mi pare col precedente intrattenere un certo feeling al livello di scambi. Non avrei schierato Chiesa, che deve ancora ...

Milik: “Sarei felice di rimanere alla Juventus. Spero che i due club trovino un’intesa presto& ... Alfredo Pedullà

Sui vari infortuni: "E’ stato un buon inizio, ma poi un infortunio mi ha portato fuori per un mese e mezzo. Dopo ho fatto difficoltà a ritornare ai miei livelli". Milik / Jonathan Moscrop/GettyImages ...Dal ritiro con la sua Polonia, Arkadiusz Milik ha parlato del suo futuro con i club. L’attaccante polacco ha detto la sua sulla situazione fra Juventus ed Olympique Marsiglia. “Juventus e Marsiglia ne ...