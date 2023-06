Milik chiama Juve | ' Sarei felice di restare Allegri mi vuole | i club ne stanno parlando'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Arkadiuszmanda un messaggio chiaro e inequivocabile, dal ritiro della Polonia, attesa dagli impegni contro la Germania in amichevole e contro la Moldavia per le qualificazioni ai prossimi ...

Al momento la Juve sta discutendo con il Marsiglia: l'opzione di riscatto da 7 milioni di euro più 2 di bonus non è stata esercitata ma c'è la volontà di riportarea Torino. Sul polacco è molto ...ROMA - All'attacco dell'attacco. La Juventus aveva il diritto di riscatto, ora la Lazio ha l'obbligo di aggiungere un centravanti alla rosa. È partito l'assalto ad Arkadiusz, obiettivo numero uno per il tridente biancoceleste, da rinforzare sia alle spalle di Immobile, sia sulle fasce. La priorità offensiva di Sarri è doppia: ha bisogno di nuovi titolari, con la ..., Pinsoglio e Danilo festeggiano Non solo amare i colori della squadra del cuore e manifestare ... Scopriremo come si, chi lo ha scritto, qual è il testo e non solo. Vediamo insieme allora ...

Sarri chiama e Milik risponde sì: la Lazio tratta con il Marsiglia Corriere dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Polonia, l'attaccante Arkadiusz Milik parla così del suo futuro dopo la fine del prestito alla Juventus, con la speranza ...