Milano saluta Silvio Berlusconi Le immagini da piazza Duomo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Corone di fiori, bandiere di Forza Italia, sciarpe del Milan e qualche vessillo del Monza, l'ultima impresa sportiva di. Indel, a, dove nel pomeriggio si terranno i funerali, sin da questa mattina i cittadini rendono omaggio al Cav., per l'ultimo saluto. Sono attese circa 10 mila persone per le esequie che saranno celebrate dall'arcivescovo Mario Delpini e a cui si potrà assistere anche tramite i maxischermi montati inper l'occasione. Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, insieme agli altri esponenti del governo. Inoltre saranno presenti alcuni capi di stato come il premier ungherese Viktor Orbán, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Foto ...