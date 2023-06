Milano | i funerali di Silvio Berlusconi in Duomo VIDEO In prima fila tutti i figli e la Fascina Malori tra la folla

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi indi, morto all'età di 86 anni il 12 giugno all'ospedale San Raffaele. Circa duemila le persone che hanno avuto accesso alla cattedrale per idi Stato, mentre la piazza ha una capienza di circa 15mila persone. Lunghissima la parata di vip che sono sti per rendere l'ultimo omaggio al Cavaliere (QUI IL RACCONTO IN ESCLUSIVA DI AFFARI) Idiin. DIRETTA Ine Marta. Presente Veronica Lario Maxischermi e cori da stadio. FOTO Segui su affaritaliani.it

Applausi e cori alla fine deiIl feretro di Silvio Berlusconi viene portato a spalla fuori dal Duomo di, accompagnato da un lungo applauso delle tante personalità che hanno preso parte aidi Stato. Davanti ...AGI/Vista - Tutte le tre sedi del Parlamento europeo, a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, hanno la bandiera dell'Ue e quella italiana a mezz'asta in occasione deidi Stato per Silvio Berlusconi. EbsUna scelta, quella dell'arcivescovo di, in perfetta linea con quanto espresso nei messaggi ... Ma la sua presenza era motivata esclusivamente dal fatto che si trattava didi Stato. " ...

In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, l'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano RaiNews

In Duomo a Milano si sono svolti i funerali di Stato per lo statista morto due giorni fa all'età di 86 anni. La salma sarà cremata e le ceneri ...(Adnkronos) - Il feretro di Silvio Berlusconi, arrivato in piazza del Duomo a Milano al termine del corteo funebre lungo 33 km, ha ricevuto l’applauso commosso della piazza prima di essere portato ...