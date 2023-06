Milan | Giroud | “Ero già un tifoso di Ibrahimovic” | NEWS

Commenta per primo Intervistato a Eurosport , Olivierè tornato a parlare del ritiro di Zlatan Ibrahimovic : 'Zlatan, quando sono arrivato al, non gliel'ho detto subito, ma ero un suo tifoso. Lui era uno dei miei giocatori preferiti. E' un ...ha bisogno di una mano: è questo il messaggio che circola nelle stanze di via Aldo Rossi. Nella sede delsi comincia a programmare la prossima stagione. Nonostante l'addio di Maldini e ...... Olivier, Mike Maignan, Theo Hernandez e Pierre Kalulu sono così diventati punti cardini deldi Stefano Pioli. Per parlare dei tanti intrecci tra il mondo rossonero e quello francese, ...

Giroud: "Ibra era uno dei miei giocatori preferiti, ha fatto tanto per il calcio e per il Milan" Milan News

Intervistato a Eurosport, Olivier Giroud ha parlato così dell'addio al calcio di Ibrahimovic: "Zlatan, quando sono arrivato al Milan, non gliel'ho detto subito, ma ero un ...Intervistato a Eurosport, Olivier Giroud ha parlato così dell’addio al calcio di Ibrahimovic, ormai suo ex compagno al Milan Intervistato a Eurosport, Olivier Giroud ha parlato così dell’addio al calc ...