Milan | Berlusconi? Il primo a capirlo | la mossa con cui ha conquistato il calcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Avete mai sentito Silvioparlar male di una squadra avversaria? Forse in privato, mai in pubblico. Il qui presente non ricorda cattiverie, prese per il culo, attacchi alla giugulare, cretinerie assortite. Nei giorni del suo insediamento aldisse: «Vorrei che i miei tifosi non fischiassero mai i loro avversari, facciamo prevalere lo stile». Ecco, il Berlusca è sempre stato coerente, al punto che all'indomani della sconfitta dell'Inter in Champions League non avrebbe mai detto «Inter gne gne gne», al limite si sarebbe limitato a rimarcare la sua grandezza: «Sono il Presidente più vincente ecc ecc...». Lo era, al punto che - da vivo - si sarebbe volentieri intestato lo stadio Giuseppe Meazza, anche solo in “coabitazione”: Stadio-Meazza (l'ordine alfabetico lo ha premiato spesso e volentieri). Ora che non c'è ...