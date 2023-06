Migranti | naufragio in Grecia Almeno 79 morti Il peschereccio era diretto in Italia con 750 persone

... nuova strage di: almeno 20 morti L'ultimo video del barcone prima della strage di Cutro: 'Noi superstiti costretti a pagare viaggio, riconosciuti dalle foto'Grecia, Alarm Phone: '...Roma, 14 giu. " "Decine di morti, centinaia di dispersi nell'ennesimodel Mar Mediterraneo di un peschereccio che è affondato a Pylos in Grecia. Siamo stanchi delle Cutro che si ripetono senza neanche indignare più. Non è questa l'Europa che sognava Altiero ......terribilein cui hanno perso la vita esseri umani in cerca di salvezza. Si continua a morire alle frontiere d'Europa perché: - non vi è un'azione comune di ricerca e soccorso dei...

Migranti, almeno 79 morti in Grecia dopo un naufragio nel sud del Peloponneso Sky Tg24

Un peschereccio è naufragato al largo della Grecia nella giornata di oggi. Sono 78 al momento le vittime, e 104 i superstiti su 750 migranti ...