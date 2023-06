Migranti | naufragio al largo delle coste della Grecia | almeno 59 morti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nuovo tragicodi un barcone dialdi Pylos, sulla costa greca del Peloponneso. Secondo quanto riferito dal giornale Ekhatimerini, sono59 ie si teme ci siano numerosi dispersi. Al momento sono 104 le persone portate in salvo. L’imbarcazione, diretta verso l’Italia, era stata individuata la sera del 13 giugno in acque internazionali da un aereo di Frontex e due navi, 50 miglia a sud ovest di Pylos. La guardia costiera sostiene che le persone a bordo, in un primo momento, hanno rifiutato l’assistenza offerta dalle autorità . Poche ore dopo l’imbarcazione si è capovolta ed è affondata. L’emittente televisiva di stato greca Ert, riferisce che il barcone diera partito da Tobruk, in Libia, a sud di Creta, con a bordo soprattutto giovani uomini ...