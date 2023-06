Migranti | naufragio al largo della Grecia | almeno 79 morti | Alarm Phone | Atene sapeva

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Leggi Anche, dalla solidarietà obbligatoria alla stretta alle frontiere: tutte le misure del nuovo Patto Ue Johansson: 'Bisogna cambiare' Dopo l'ennesima strage in mare, la commissaria Ue ...

Migranti, naufragio al largo della Grecia: almeno 79 morti | Alarm Phone: "Le autorità erano allertate" TGCOM

Almeno 79 migranti sono morti nel naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso, in Grecia. La barca, lunga 30 metri, si è ribaltata in acque internazionali, a 47 miglia n ...Il barcone era diretto verso l'Italia, ma l'eccessivo carico e i movimenti delle persone a bordo hanno portato al naufragio. Le ricerche sono ancora in corso e il numero potrebbe aumentare ...