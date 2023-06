Migranti | altra strage Al largo della Grecia | barcone diretto in Italia | almeno 78 morti | oltre cento feriti e quattrocento dispersi Tragedia più grave di quella di Cutro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Partito dalla Libia ilinè rimasto per quattro giorni in balìa delle onde al, senza soccorsi. Si è poi ribaltato. Il naufragio fa contare78, 109e circa quattro. Peggio che a, rischia di trattarsipeggiorediin assoluto. L'articolo. Alin78...

Un'tragedia del mare che rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo: un peschereccio stracarico di centinaia di, forse fino a 750, partito da Tobruk, in Libia, ...Un'tragedia del mare che rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo: un peschereccio stracarico di centinaia di, forse fino a '750', partito da Tobruk, in Libia, ...Peggio che a Cutro, rischia di trattarsi della peggiore strage diin assoluto.

Grecia, un'altra strage dei migranti Collettiva.it

Migranti, sopravvissuti naufragio peschereccio arrivano in Grecia 14 giugno 2023 È salito a 59 il numero dei morti nel naufragio di un peschereccio nella acque a sud-ovest… Leggi ...Buongiorno. Oggi buona parte delle notizie sono state monopolizzate dai funerali di Silvio Berlusconi, che si sono svolti al Duomo di Milano. Una cerimonia molto partecipata, con qualche strascico pol ...