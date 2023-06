Migranti | almeno 32 morti in Grecia dopo un naufragio nel sud del Peloponneso

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Unsi è verificato oggi al largo di Pylos, in, secondo fonti della Guardia costiera citate dall’Organizzazione internazionale delle migrazioni. Finora – riferisce l’Oim – sono stati portati a terra 104 sopravvissuti mentre sono stati recuperati 32 corpi senza vita. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano “e temiamo che siano state perse altre vite. I primi rapporti suggeriscono che a bordo c’erano fino a 400 persone”. Un’altra tragedia nell’Egeo che, secondo l’agenzia dell’Onu, “rafforza l’urgenza di un’azione concreta e globale da parte degli Stati per salvare vite umane in mare e ridurre i viaggi pericolosi ampliando percorsi sicuri e regolari verso la migrazione”. Impegnate nei soccorsi 6 navi che erano nella zona del, una motovedetta della Guardia costiera, un aereo C130