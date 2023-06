Migranti | affonda barcone al largo Pylos in Grecia | almeno 17 morti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Atene, 14 giu. (Adnkronos/Dpa) -17 persone sono morte quando undito di fronte alle coste della, all'altezza della cittadina di, nel Peloponneso. Lo rende noto la Guardia costiera greca precisando che finora sono state messe in salvo circa 100 persone che sono state trasferite a Kalamata. I sopravvissuti avrebbero detto che l'imbarcazione era partita da Tobruk, in Libia. Secondo Ekathimerini vi erano oltre 400 persone a bordo del peschereccio. Nel comunicato si specifica che le autorità greche sono state informate ieri della presenza di un'imbarcazione "con un grande numero di stranieri a bordo". Il peschereccio era stato avvistato da un aereo di Frontex e da due navi che passavano nella zona "senza che questo richiedesse assistenza", ...

