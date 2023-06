Mick Schumacher vicino ad AlphaTauri in estate | cosa è successo?

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Strana la vicenda che ammanta il nome diin Formula 1. Il figlio della leggenda Michael della Ferrari, infatti, sarebbe finito in una storia che sta facendo discutere tantissimo nel paddock, suo malgrado. Dopo le accuse di Ralf(zio del pilota) a Helmut Marko (consigliere della Red Bull), il team principal diha riaperto la discussione dando ragione, indirettamente, al familiare del terzo pilota della Mercedes. Franz Tost voleva proprio il corridore tedesco come erede di Pierre Gasly, ma l’operazione non fu possibile per intromissioni esterne. Le parole di Franz Tost di: “Io volevo, poi…” (Credit foto – Motorsport.com)“È andata proprio così.non ...

' Dopo il Gran Premio di Spagna,ha avuto la sua prima opportunità di guidare la W14. Si è ambientato bene durante il test degli pneumatici Pirelli e ha apprezzato l'esperienza....F1 AlphaTauri- In una chiacchierata concessa alle colonne di Formel1, Franz Tost ha raccontato i movimenti di mercato portati avanti dalla Scuderia AlphaTauri nella passata stagione, precisando ...Dopo due stagioni da titolare in Haas,in questo 2023 è passato alla Mercedes per svolgere il ruolo di terzo pilota alle spalle di Lewis Hamilton e George Russell. Il giovane tedesco avrebbe potuto però avere un destino ...

Mick Schumacher debutta con la Mercedes F1 ma Toto Wolff lo gela ... Fanpage.it

Schumacher in Mercedes (ANSA ... Tutti sappiamo quanto sia un peccato che il tedesco non abbia potuto seguire le gesta di suo figlio Mick e di poterlo aiutare nel suo percorso, ma anche il fatto di ...F1 AlphaTauri Mick Schumacher - In una chiacchierata concessa alle colonne di Formel1, Franz Tost ha raccontato i movimenti di mercato portati avanti dalla Scuderia AlphaTauri nella passata stagione, ...