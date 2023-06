Michelle Hunziker | la confessione su di lui è orrenda | “Mi ha cagato addosso” | Da vomito

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 14 giugno 2023)La bella showgirl risulta molto attiva sui social, proprio in questa sede arriva la disgustosa rivelazione: cosa è successo? Certo chenon smette mai di riservarci sorprese. La sua energia e il suo talento l’hanno portata ad essere una dei personaggi più stimati della televisione italiana, ma anche le vicende che la riguardano sono spesso e volentieri sotto la lente d’ingrandimento. L’abbiamo vista esordire in vesti di modella, quando da giovanissima arrivò in Italia alla ricerca del suo successo. Ad oggi possiamo dire con certezza che è riuscita nel suo intento, diventando una figura stabile per la tv di Mediaset. La vediamo più solare che mai nella conduzione di Striscia la Notizia, insieme a Gerry Scotti, ma nel 2022 è tornata al timone del suo omonimo programma...