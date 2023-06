Mia figlia ancora viva | spunta l' ultima foto di Kata prima della scomparsa

Sembra incredibile ma è andata proprio così: " Nellavita non posso deludere mai nessun bimbo" ... Jokic ha alzato il trofeo di Mvp con in braccio laOgnjena, e ha spiegato: "Siamo una grande ...Il testimone: 'L'ho vista trascinare via con la forza' Kata scomparsa, la mamma: penso sia viva 'Penso chesia ancora viva'. Lo afferma Katherine Alvarez, madre diKataleya, Kata per ...E un po' esitante ha rivelato: 'E' nella famiglia die mio genero dove si trova certamente meglio che in casa'. Merlino ha allargato le braccia, si è messa a ridere per la nota ...

Kata scomparsa a Firenze, la mamma ascoltata in procura: «Non ce la faccio più, ridatemi mia figlia» ilmessaggero.it

Queste in un post su Facebook le parole della mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso sabato 10 giugno. Il post sui social, tradotto, è stato diffuso da un’amica della donna ...E' successo tutto in pochi secondi, nei pressi del Tribunale di Termini Imerese. Protagonista della vicenda il graduato aiutante Mario Anzani, l'eroe che la madre del piccolo ricorderà certamente per ...