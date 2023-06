“Mi dissocio dalle cattiverie dette nei confronti di altri per sostenermi” | Micol Incorvaia tuona contro i suoi fan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) I fan sono fondamentali per la carriera dei personaggi pubblici ma capita che il loro attaccamento sfoci in comportamenti inopportuni. Così, l’ex gieffina Micòlha deciso di prendere le distanze da coloro che, non rispettando la sua volontà, credono – solo perché l’hanno sostenuta durante il reality – di avere la facoltà di parlare al posto suo. E, riferendosi anche aiex coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter: “Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco – ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla ‘realtà’ decidono per se stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano ...