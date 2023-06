MFE | oggi il debutto alla borsa di Madrid

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 14 giugno 2023) MFE-MediaForEurope debuttanellaspagnola Expansion, di E.U., pag. 19 Il mercato azionario spagnolo accoglieun nuovo inquilino. Le azioni A di MFE MediaForEurope, emesse per assorbire l’ex Mediaset España, saranno ammessenegoziazione sul BME con un valore nominale di 0,06 euro per azione, diritti di voto e dividendo. Ilnellaspagnola colma il vuoto lasciato lo scorso maggio da Mediaset España, che è stata delistata dopo essere stata assorbita da MFE, una società con sede nei Paesi Bassi. Le azioni A del gruppo che arrivano sul mercato spagnolo rappresentano una capitalizzazione di mercato di 1.834 milioni di euro (leggermente inferiore a quella di società come NH o Indra). Anche le azioni della precedente serie B, anch’esse con diritto di ...