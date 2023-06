Meteo Roma 15 giugno 2023

(Di mercoledì 14 giugno 2023) PrevisioniDomaniNubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio ma con isolati fenomeni solo sulle zone più interne. Tempo stabile in serata con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +17°C e +27°C. Lazio Nubi sparse al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento soprattutto su zone interne e settori meridionali dove saranno possibili piogge e acquazzoni sparsi. Generale miglioramento nel corso della serata. Nazionale AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie lungo la Pianura Padana; al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, tempo stabile sui settori pianeggianti e sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo ...

- Ondata di maltempo che prosegue sull'Italia con acquazzoni e temporali anche intensi nei prossimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro - Sud. Secondo le previsioni del Centro...Allertadella Protezione civile regionale di colore giallo per temporali valida dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, giovedì 15 giugno, su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni diffuse ...- CentroItaliano SituazioneItalia Buongiorno e ben ritrovati cari amici del CentroItaliano. Una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota è in movimento sul ...

Meteo Roma, perché continua a piovere La meteorologa: «Contrasto tra masse d'aria, svolta dal weekend» ilmessaggero.it

Anche nel pomeriggio di oggi, mercoledì, l'instabilità ha bersagliato gran parte del Lazio, compresa Roma. Come ieri anche nella giornata odierna violenti temporali e nubifragi hanno creato allagament ...Disagi e allagamenti su molte zone della capitale. Il sindaco Gualtieri: "Per eventi di questa portata la città non ha la capacità fognaria". Duecento interventi dei vigili del fuoco ...