Meteo Pescara Oggi | 15 Giugno 2023 Pioggia e Schiarite | Domani 16 Sole | Sabato 17 Sole

- Finalmente condizioni in miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone nordafricano, che garantirà un tempo pressoché soleggiato e temperature in progressiva ascesa. Con la nuova ...- Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni ... Sulla base dei fenomeniprevisti e in atto, quindi è stata valutata per la giornata di domani, giovedì ......- sottolinea la sindaca Frontini - invito i cittadini a usare cautela per l'allerta. Massima ... Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del, Bacino Alto del Sangro, ...

Meteo Pescara: oggi nubi sparse, Venerdì 16 e Sabato 17 sereno iLMeteo.it

Nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, il personale della Sezione Antidroga è ...Cronaca nera Pescara - 16/06/2023 10:38 - "Sono appena rientrato a Pescara ed ho bisogno di 24 ore per comprendere quanto avvenuto. In conferenza stampa illustrerò la mia posizione, ...