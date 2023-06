Meteo | estate in arrivo | ancora 48 ore di maltempo | poi sole e caldo ' Temperature oltre i 30 gradi'

... soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre nel weekend il tempo tenderà a migliorare e dalla settimana prossima arriverà l'. Tra le regioni più colpite dal maltempo la Sardegna , ...Decisamente poco incoraggianti le prospettive per la prossimafotografate dal nuovo data - ... in particolare, potrebbero esserci più di 60 giorni durante i quali le condizioni"sono ...Maltempo Roma, Via del Mare allagata: chiuso il sottopasso di Acilia L'arrivo dell'anticiclone Altri due giorni di maltempo, dopodiché arriverà finalmente l'. L'arrivo dell'anticiclone nel fine settimana porterà bel tempo e temperature in aumento, con la prima vera ondata di calore della stagione. Dunque, nel corso delle prossime ore il ciclone ...

Pioggia, temporali e grandine si abbatteranno ancora sull'Italia per le prossime 48 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre nel weekend il tempo tenderà a ...Ancora un giorno di maltempo in Italia per via del doppio ciclone africano che dal Sud sta raggiungendo l'area mediterranea. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 28 gradi.