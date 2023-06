Mercato Napoli | occhio a Guido Rodríguez | il Betis apre alla cessione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per la prossima stagione ilavrebbe messo gli occhi su, centrocampista delSiviglia nonché campione del mondo con l’Argentina di Messi. Gli azzurri starebbero monitorando le situazioni di Ndombelé, che tornerà al Tottenham, e Demme, sempre più vicinoall’Herta Berlino, in Germania. Secondo quanto raccolto da Calcio24, lo scouting potrebbe puntare quindi su, il quale starebbe trattando il rinnovo contrattuale con ilda gennaio, senza però trovare un accordo, con l’ultimo che terminerà nel 2024. Questo darebbe un opportunità alle squadre interessate all’argentino visto che il prezzo calerebbe vistosamente rispetto ai 28 milioni riportati su ...

Un altro, invece, potrebbe essere il primo vero obiettivo didi una realtà affermata del ... In pole ci sarebbe il, che già da un mese è sulle tracce del calciatore. Sarà però cruciale .... La Procura non perde tempo e a meno di sei mesi di distanza dal blitz che ha decapitato la ... e l'altro cugino Ciro Mazzarella, referente della cosca nella zona di piazzaLa squadra si radunerà i primi giorni di luglio agli ordini del riconfermato Raffaele Di. Il ds Antonio Amodio, invece, è già proiettato aldi rafforzamento, anche se al momento si ...

Milan, torna di moda un obiettivo: Napoli alla finestra Calciomercato.com

Dopo una buona stagione in Serie A condita da 33 presenze, il nome di Lucumí è di nuovo accostato al Napoli Dopo una sola stagione in maglia azzurra, il futuro… Leggi ...Nel Borgo di Sant'Antonio Abate, lunedì pomeriggio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza ...