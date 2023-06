Mercato Benevento | Carli ha messo nel mirino Ajeti | difensore-goleador

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRisponde al nome dell’albanese Arlinduno dei primi obiettivi delper la prossima stagione. Ilcentrale classe ’93 è reduce dall’ultima esperienza con la maglia del Pordenone in cui ha collezionato 33 presenze e 6 reti tra campionato e play off. Dopo l’ottimo campionato con la maglia dei ramarri,è in attesa di una chiamata dalla serie B ma in caso di permanenza in terza serie il Sannio sarebbe la sua destinazione preferita. Il direttore tecnicoha infittito i contatti nelle ultime ore e vorrebbe mettere a disposizione del nuovo tecnico Andreoletti un elemento di sicura affidabilità ed esperienza. Centrale, all’occorrenza anche terzino,in Italia vanta esperienze in serie A (Frosinone, Torino e Crotone) in ...