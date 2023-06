Melory Blasi | sorella di Ilary | è incinta per la seconda volta | chi è il marito Tiziano Panucci?

(Di mercoledì 14 giugno 2023)e suoaspettano il secondo figlio! Ladella più notae ha dato l’annuncio del bebè in arrivo via Instagram, riempiendo il cuore dei suoi fan. La coppia ha già avuto una figlia, Jolie, che oggi è entusiasta nel diventare lamaggiore del nascituro. Leggi...

, sorella di Ilaryche negli anni abbiamo imparato a conoscere, ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo secondo figlio (o figlia) con un video che la vede protagonista ...Sono state queste le parole su Instagram di, sorella di Ilary , con tanto di una serie di hashtag che non lasciano dubbi e che fanno riferimento, appunto, alla dolce attesa. La ragazza ...Professionista nel campo sanitario degli studi visivi (ortottista),ha pubblicato un video in cui compare con Tiziano Panicci , con cui è sposata da luglio 2017, in compagnia della loro ...

Melory Blasi è incinta, la sorella di Ilary aspetta il suo secondo figlio Fanpage.it

Melory Blasi sorella di Ilary Blasi è incinta: ecco come è stato dato l'annuncio della sua seconda gravidanza. E così l'ex di Francesco Totti sarà di nuovo zia.Melory sorella di Ilary Blasi, annuncia la sua seconda gravidanza. La donna, ortottista già mamma della piccola Jolie, aspetta il secondo figlio dal marito Tiziano Panucci.