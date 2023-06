Meloni | ' Berlusconi esce di scena da protagonista'

Per i funerali di Stato di Silvio, alle 15, in Duomo, è in atto un dispositivo ... compreso il presidente del consiglio Giorgia, nonché le personalità dall'estero per l'ultimo saluto ...... che già ieri sera ha lasciato Palazzo Chigi per andare a rendere omaggio alla camera ardente di Arcore, saranno in prima fila ai funerali solenni di Silvio, oggi in Duomo. Conci ..."Dopoc'è il nulla", commenta una signora che si è fatta dieci ore di macchina da ... Arriva Antonio Tajani, poi in serata Matteo Salvini e Giorgia, per qualcuno, ma solo per qualcuno ...

Attese all'interno del Duomo duemila persone, molte di più all'esterno per rendere omaggio al fondatore di Forza Italia, ed ex premier, morto a ...La camera ardente dell’ex premier in forma strettamente privata nella villa di Arcore. Maxischermi a Milano in una piazza dove sono attese circa ...