Meloni | “Berlusconi esce di scena da protagonista I suoi avversari hanno perso”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il ricordo dell’uomo, della sua storianale, e quello del politico, di come la sua discesa in campo rappresentò una sliding door per un’Italia che sembrava destinata a “una lunga storia di governi di estrazione socialista” e invece conobbe “un’era dell’alternanza”, acquisendo “una dimensione occidentale e contemporanea”. Giorgiaha voluto ripercorrere la figura di Silviocon un intervento a sua firma sul Corriere della Sera, che parte da una constatazione: “Silvodida”, da vincitore.: “Suil giudizio della storia sarà diverso da quello della cronaca” Per il premier non ci sono dubbi che “il giudizio della storia sarà diverso da quello della cronaca”. Sarà ...