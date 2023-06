Medjugorje Messaggio per oggi | come possiamo rinnovare il nostro cammino di fede

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La Madonna nel suoscelto per, ci richiama aildi conversione. L’invito della Madonna è un’occasione per fare tesoro dei suoi preziosi consigli materni. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...le verifiche condotte dal Ris dei carabinieri sul sangue di quella statuita acquistata a...in chiesa la statuina lasciando poi la parola alla Cardia che aveva declamato l'ultimo...Il presuntoMariano letto dalla santona 'La tribolazione sarà sempre più dura' e poi ... Non c'è alcun divieto anche perè stato detto questo'. Poi Gisella Cardia ha di nuovo ...''E' un consiglio'', ha detto ricordando che le stesse indicazioni, allo stesso modo, furono pronunciate per gli avvenimenti di. Nel presuntomariano letto poi da Gisella, si fa ...

Medjugorje: messaggio della Regina della Pace 25 Maggio 2023 ... Dentro Salerno

La Madonna di Akita è apparsa per tre volte a Suor Agnese, consegnandole un durissimo richiamo all’umanità. Prima, però, c’è stato un particolare preludio, che ha portato la Vergine ad apparire alla r ...C’erano ancora meno persone di un mese fa, ieri, sul promontorio con affaccio lago in via Campo delle Rose per la recita del Rosario insieme alla “santona” Maria Giuseppa ...