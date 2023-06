Medici Anaao | ' basta interventi spot su Pronto soccorso o cure a rischio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Riteniamo che senza una riorganizzazione ordinata del sistema emergenza urgenza, che non preveda, ma che prenda in considerazione il concetto di presa in carico del paziente e della reale definizione e distinzione tra il termine di emergenza e urgenza con relativa integrazione ospedaliera territoriale delle, difficilmente potremo continuare ad assicurare ai cittadinidi qualità e complete. La domanda è semplice ma al contempo complessa, che tipo di sanità vogliamo erogare oggi, e che tipo di sanità vorremo erogare domani?". Così in una nota la Commissione emergenza-urgenza dell'Assomed, il sindacato dei-dirigenti del Servizio sanitario nazionale, che ha analizzato gliper i ...