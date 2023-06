Mediaset vola in Borsa | azioni in forte rialzo dopo l' addio a Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Non sempre quando scompare il patron di una grande azienda quotata inlecrescono di valore. Il caso di scuola è la Fiat. Il giorno della scomparsa dell'avvocato Agnelli, il 24 gennaio 2003, ledel Lingotto chiusero in calo dello 0,76% a un prezzo di riferimento di 8,096 euro. Una giornata che vide unper gli scambi da record: passò di mano più dell'1,5% del capitale ordinario Fiat per un controvalore di oltre 56,5 milioni di euro. Ma il trend rimase negativo. Il 27 gennaio lo stesso titolo chiuse a 7,956 con un-4,86%. Insomma la speculazione opera nei primi istanti, sull'onda emotiva della notizia. Poi, se non si appoggia su dati oggettivi, si sgonfia. Cosa che non sta succedendo, invece, per il titolo Mfe, Media for europe, la holding, erede del Gruppo, oggi ...

in Borsa e chiude in rialzo del 7%. Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto ieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano è ...MFE -a Piazza Affari Seconda seduta all'insegna degli acquisti per MFE -. Il titolo B del gruppo di Cologno Monzese ha registrato un riazlo del 7% a 0,75 euro. Le azioni A sono ...Ancora una seduta di forte rialzo per Mfe -in Piazza Affari: il giorno successivo alla morte del fondatore Silvio Berlusconi il titolo Mfe B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, ha chiuso in aumento del 7% a 0,75 ...

Mfe-Mediaset vola ancora in Borsa, chiude in rialzo del 7% Agenzia ANSA

Poi, se non si appoggia su dati oggettivi, si sgonfia. Cosa che non sta succedendo, invece, per il titolo Mfe, Media for europe, la holding, erede del Gruppo Mediaset, oggi società di diritto olandese ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...