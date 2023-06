Mediaset | la programmazione del 14 giugno 2023

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il 14continua con unastraordinaria dedicata alla scomparsa di Silvio Berlusconi. In questa giornata speciale, i vari canalipresentano una serie di programmi per rendere omaggio a Berlusconi, dalla mattina alla sera.mattutina e pomeridiana su Canale 5 La giornata inizia su Canale 5 con una puntata straordinaria di “Mattino Cinque News – Speciale“, prevista dalle 8.40 alle 13.00. Seguirà l’edizione quotidiana del Tg5 delle 13.00, trasmessa anche in simulcast su Retequattro. Lapomeridiana continua con lo speciale Tg5, in onda dalle 13.30 alle 18.20. Un momento di particolare rilevanza sarà la trasmissione dei Funerali di Stato alle 15.00 nel Duomo di Milano, in simulcast su tutte le reti ...

Di seguito il planning con laserale dei principali canali tv in chiaro e non.

"Prima è arrivata la televisione, quando tornavo da scuola vedevo i programmi in tv, poi mi sono ritrovato a farli. E in secondo momento la mia candidatura, un impegno che non si è più interrotto. E ...Ecco dove vedere il funerale di Silvio Berlusconi in streaming e in TV: l'ultimo saluto all'ex Premier è al Duomo di Milano.