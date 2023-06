MEDIASET | IL PALINSESTO DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO I FUNERALI DI BERLUSCONI | GLI SPECIALI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Continua l’impegno delle retiper seguire e raccontare la scomparsa di Silviocon la diretta deidi Stato e numerositra Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Oggi,14, la nuova programmazione prevede: Su Canale 5, dalle ore 8.40, appuntamento con “Mattino Cinque News – Speciale” che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro). Spazio poi allo Speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda idi Stato previsti alle ore 15.00 nel Duomo di Milano (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie). Studio Aperto delle ore 18.30 si allunga fino alle ...