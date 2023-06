Mbappé allo scoperto | ‘Basta! Vi dico il mio futuro’

... situazione che potrebbe portare il club a fare un'offerta per. Secondo quanto riportato da Tuttosport, visto che non rinnoverà ...Soltanto una coincidenza ", o ancora " L'arrivo dello sceicco e diUnited è tutto ciò che voglio sentire ", sono solo alcuni dei tanti post che girano in Rete. Quel che è certo è che il ...... semifinali di Nations League le info L'Italia di Roberto Mancini affronta la Spagna di De La Fuente in semifinale di Nations League giovedì 15 giugno alle 20.45stadio De Grolsch Veste di ...

“Orgogliosi di Mbappé”, la banlieue si riscatta la Repubblica