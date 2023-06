Max Mara Resort 2024 | i simboli della Svezia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nello scenario solenneBlue Hall del palazzo municipale di Stoccolma, nella serata dell’11 Giugno, Maxpresenta la sua collezione24, proprio lì dove ogni anno viene allestito il banchetto per la consegna del premio Nobel. È questa la terza tappa di un tour Europeo, che porta il brand italiano a spostarsi sempre più a nord, dopo Ischia e Lisbona, lasciandosi contaminare dalla cultura del luogo ospitante, che si intesse nell’identità del gruppomotti, storico sostenitore delle arti emulticulturalità. E a rappresentare questa unione tra paesi, culture e costumi diversi è proprio Selma Lagerlöf, prima donna vincitrice del premio Nobel in Letteratura nel 1909, alla quale lo show rende omaggio. Maxrende omaggio alla storia svedese Una cornice ...

Domenica sera, intanto, quel pavimento di marmo è stato attraversato dalla sfilata della collezione Resort 2024 di, ispirata a Selma Lagerlf, la scrittrice che fu la prima donna a ricevere ...... farfetch.com BOTTEGA VENETA Jodie, la mini bag in nappa intrecciata con manico annodato Credits: mytheresa.comCintura in nappa con maxi fibbia en pendant Credits: it.maxmara.com GIOVANNI ...Ian Griffiths , direttore creativo di, ha scelto la Blue Hall del Municipio di Stoccolma per far sfilare la Resort 2024. Una scelta non casuale quella della location. La City Hall , tra gli edifici svedesi più iconici, fu ...

Sfilata Max Mara Resort 2024: foto e look più belli da Stoccolma Elle

Ian Griffiths porta in scena il marchio nella City hall di Stoccolma dove si consegnano i Nobel. Citando Ibsen e la tradizione folk del Midsommar ...Il gruppo emiliano da 1,7 miliardi di euro presenta in Svezia la nuova puntata della sua indagine sul femminile. Prezioso Maramotti: «Sempre più uomini indossano i nostri cappotti icona. E raccontiamo ...