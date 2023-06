Maurice Steijn è il nuovo allenatore dell' Ajax

L'Ajax ha annunciato l'ingaggio dicome nuovo allenatore per sostituire John Heitinga, il cui contratto non è stato prorogato dopo che il club di Amsterdam ha chiuso con un deludente terzo posto nell'Eredivisie olandese. ...L' Ajax annuncia il nuovo allenatore. Si tratta diper il quale è previsto un contratto per i prossimi tre anni, fino al 2026. "firmerà un contratto triennale ad Amsterdam dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026.diventerà l'...Commenta per primo L' Ajax ha un nuovo allenatore: ufficiale l'ingaggio di, che lascia lo Sparta Rotterdam e firma un contratto fino al 2026 con i Lancieri .

UFFICIALE: Ajax, ecco il nuovo allenatore. Da Rotterdam arriva Maurice Steijn TUTTO mercato WEB

