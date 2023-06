Mattarella arriva al Duomo di Milano

11.20 -la folla Davanti al Duomo di Milano inizia già ad affluire la folla per i funerali ... L'ultimo ad arrivare in chiesa, alle 14.55, sarà il presidente della Repubblica, Sergio. ...Nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconila dura presa di posizione da parte di M5S che dice 'no alla beatificazione a reti unificate'.dal presidente della Repubblica Sergio. ...Dal presidente della Repubblica, Sergio, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni . ... Una scelta, quella maturata nella giornata di ieri, cheda lontano. Il tweet di Giuseppe ...

Mattarella arriva in Romagna, la visita inizia a Modigliana Agenzia ANSA

''È necessaria una presa di coscienza della pericolosità dell'ingresso in età precoce nel mondo del lavoro di bambini e ragazzi che, senza alcuna tutela, vedono compromettere irrimediabilmente il prop ...