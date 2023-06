Marta Fascina | moglie di Berlusconi piange ai funerali | accanto a chi era seduta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) E’ stata un’immagine dolorosa quella di, ultima compagna di Silvio, in prima fila oggi durante idell’ex premier che si sono tenuti nel Duomo di Milano. La donna, 33 anni, è stata la protagonista di diversi primi piani durante la cerimonia.diai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il feretro dell'ex presidente del Consiglio è stato accompagnato dentro il Duomo di Milano dai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e dalla compagna. Presenti alla cerimonia anche Veronica Lario e Francesca PascaleUn saluto e un abbraccio anche dalla premier Giorgia Meloni che ha baciato i figli e la compagna16:13 - Cori e applausi all'uscita del feretro di Berlusconi in piazza Duomo al termine ...I figli dell'ex premier hanno assistito all'uscita del feretro in lacrime, mentre la compagnalancia baci per un ultimo saluto. Un altro scrosciante e interminabile applauso, con cori ...

Per Marta Fascina lacrime e sguardo fisso al feretro Agenzia ANSA

Marta Fascina, dopo aver seguito i funerali con lo sguardo fisso sul feretro e in lacrime, accarezza la bara di Silvio Berlusconi. Poi si china e la bacia. Poco dopo tutti i figli accarezzano il feret ...(Adnkronos) – Il feretro di Silvio Berlusconi viene portato a spalla fuori dal Duomo di Milano, accompagnato da un lungo applauso delle tante personalità che hanno preso parte ai funerali di Stato. Da ...