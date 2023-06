(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per forza di cose la «principessa di ferro» sarà regina. Dopo anni passati a consigliare(come sostiene lei) oppure a indirizzarlo nei momenti più difficili (come...

Marina Berlusconi, la “regia” resta nelle sue mani: asse politico con la Meloni. Pier Silvio: «Continuità» ilmessaggero.it

Le rassicurazioni di Fininvest e MFE-Mediaset su una gestione in continuità delle tv, dopo la morte del fondatore dell'impero Silvio Berlusconi non hanno placato la speculazione ...Per forza di cose la «principessa di ferro» sarà regina. Dopo anni passati a consigliare Silvio (come sostiene lei) oppure a indirizzarlo nei momenti più difficili ...