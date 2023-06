Maria De Filippi | ecco perché era vestita di bianco al funerale di Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si sono svolti questo pomeriggio alle 15, nel Duomo di Milano, i funerali di Stato di, morto a 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Tra i tanti partecipanti, oltre ai figli – Marina, Pier, Barbara, Eleonora e Luigi – alla compagna Marta Fascina, ai familiari, alle cariche dello Stato e agli innumerevoli amici, anche molti volti noti, tra cuiDe. La nota conduttrice sedeva tra i familiari di, esattamente vicino a Silvia Toffanin, che è la compagna di Piere madre dei due loro figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Quello che non è passato inosservato è cheha scelto – a differenza ti tutti gli altri che erano vestiti di nero – un capo di abbigliamento. Il ...

Tornando ai funerali di Berlusconi, tantissimi i vip presenti tra cuiDeche è stata al fianco di Silvia Toffanin.Oltre ai politici il mondo di Mediaset guidato dall'amico di sempre Fedele Confalonieri, con i dirigenti, i volti noti della Tv,Dee Gerry Scotti, sportivi e l'inseparabile medico ...Fino ai tanti personaggi dello spettacolo comeDe, seduta accanto a Silvia Toffanin, Barbara d'Urso e Gerry Scotti. Leggi Anche Funerali Silvio Berlusconi, l'esecuzione del Silenzio d'...

Funerali Berlusconi, Maria De Filippi al fianco di Silvia Toffanin La7

Outfit bianco per Maria De Filippi al funerale di Silvio Berlusconi, questa scelta ha un significato legato al Cavaliere ...Il Duomo di Milano è gremito di persone arrivate in piazza per dire addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici, a tenere la ...