Maria De Filippi ci sarà ai funerali di Berlusconi? La presa di posizione è netta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In queste ultime ore c’è grande mistero sulla presenza o meno diDeaidi Silvio. Ladidella conduttrice è. È quasi tutto pronto per l’ultimo saluto al leader di Forza Italia, venuto a mancare nella mattina di lunedì 12 giugno. Il feretro del Cavalierescortato dalla polizia e partirà dalla sua Villa San Martino di Arcore e sfilerà per tutto il centro della città di Milano, fino ad arrivare al Duomo, dove verranno celebrati i. Tra i grandi assenti potrebbe esserci anche la conduttrice di Canale 5.De(Ansa Foto) – CheNews.itAlle ore 15, nel Duomo di Milano, si ...

... ma si susseguono diversi rumors di alcune novità che potrebbero riguardare in particolare il trono over del dating show di Canale5 condotto daDe. Uomini e Donne, Tina Cipollari ...Il dating show diDe, che continua a raccogliere consensi da parte del pubblico, potrebbe andare incontro ad alcuni cambiamenti: vediamo cosa sta succedendo. Uomini e Donne in prima ...Una scelta personale che suscita domande La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso il paese, e mentre ci si prepara per l'ultimo addio all'ex premier, una voce ...

Amici, via Arisa: clamoroso, con chi la sostituisce Maria De Filippi Liberoquotidiano.it

Si vociferava anche di appuntamenti in prima serata per il programma di Maria De Filippi, ma al momento non sono giunte conferme o smentite in tal senso.La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso il paese, e mentre ci si prepara per l’ultimo addio all’ex premier, una voce corre veloce sul web: Maria De Filippi potrebbe non partecipare ai ...