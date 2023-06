Manutenzione e riparazione di motoveicoli senza autorizzazione | scattano i provvedimenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri Forestali di Avellino, sempre attenti alla prevenzione ed alla repressione dei reati ambientali, hanno posto sotto sequestro amministrativo le attrezzature utilizzate in un’officina meccanica ed elevato sanzioni amministrative per un importo totale di euro 5.852. Nel dettaglio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino hanno effettuato un sopralluogo presso una officina meccanica nel mandamento baianese. Le indagini espletate hanno permesso di accertare che il titolare effettuavadiin asdi iscrizione all’albo esercenti del settore. Per tale motivo, venivano poste sotto sequestro amministrativo le attrezzature utilizzate per l’illecita attività, per un valore totale di circa euro 10.000. Gli ...