Mancini alla vigilia di Spagna-Italia | “Ballottaggio Immobile-Retegui? Entrambi…”

"E' la seconda volta che arriviamofase finale di Nations League, non è così semplice. E' un'... E' come se fosse sempre qui con noi" dice, che manda una "carezza" alle squadre italiane ...Manca un annofine del mio contratto con la Juve, gli infortuni avuti quest'anno sono stati ... Ringrazioper essere comunque qui: per me è sempre una boccata d'ossigeno, c'è un gruppo sano ...Con la fine della stagione dei club, spazio nuovamenteNazionale. Gli Azzurri di Robertosaranno impegnati nella Final Four di Nations League, tra la semifinale di domani con la Spagna e la finale - per il primo o il terzo posto - in ...

Italia, Mancini: "Chiesa ci è mancato. Ecco come stanno gli interisti..." Tuttosport

Le parole del ct della Nazionale alla vigilia della semifinale di NL contro la Spagna Alla vigilia della sfida contro la Spagna di Nation League, Roberto… Leggi ...Il c.t. Mancini schiera i migliori giocatori a disposizione. In attacco Immobile sarà preferito a Retegui. Probabili titolari Zaniolo e Raspadori. 4-2-3-1 per la Spagna con Morata unica punta.